Столичные вузы снова эвакуировали после сообщений об угрозах

В столичных вузах снова прошли эвакуации. Студентов вывели из учебных корпусов Российского университета медицины и Московского технического университета связи и информатики после сообщений об угрозе. Здания проверили сотрудники правоохранительных органов и кинологи, опасных предметов не нашли.

В МТУСИ эвакуировали более двух тысяч человек. Специалисты осматривали корпуса около полутора часов, после чего занятия до конца недели перевели в дистанционный формат. Похожие эвакуации после сообщений о минировании в последние дни проходили и в других столичных учебных заведениях.

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