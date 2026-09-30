Москвичам рассказали, как оставить на хранение в аэропорту изъятый при досмотре предмет

Пассажир заплатил 10 тысяч рублей за хранение забытой кепки в аэропорту Шереметьево. Мужчина оставил ее на пункте досмотра и вспомнил о пропаже спустя 2,5 месяца.

Потерянные вещи попадают в комнату невостребованного багажа, где их описывают и передают на склад. Хранение стоит от 150 рублей в сутки. При этом тарифы зависят от конкретного аэропорта.

Как сохранить в аэропорту вещи, которые могут изъять при досмотре? Сколько хранятся такие вещи? Какие вещи можно сдать? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.