30 сентября, 07:45Общество
Брачный договор теперь можно подготовить на "Госуслугах"
Брачный договор теперь можно подготовить через "Госуслуги". Опция доступна как для женатых пар, так и для тех, кто только собирается подать заявление. Найти ее можно во вкладке "Обращения к нотариусу".
Заключить брачный договор разрешено в любой момент, в том числе до регистрации брака. Адвокаты советуют не откладывать оформление, пока супруги могут спокойно договориться об условиях.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.