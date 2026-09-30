Брачный договор теперь можно подготовить на "Госуслугах"

Брачный договор теперь можно подготовить через "Госуслуги". Опция доступна как для женатых пар, так и для тех, кто только собирается подать заявление. Найти ее можно во вкладке "Обращения к нотариусу".

Заключить брачный договор разрешено в любой момент, в том числе до регистрации брака. Адвокаты советуют не откладывать оформление, пока супруги могут спокойно договориться об условиях.

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