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29 сентября, 13:15

Общество

Самый теплый день недели ждет москвичей 30 сентября

Самый теплый день недели ждет москвичей 30 сентября

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Самый теплый день недели ждет москвичей 30 сентября. Воздух в столице прогреется до 14–16 градусов. Регион останется под влиянием антициклона, поэтому облаков будет немного, осадков не ожидается. В конце ночи и ранним утром местами возможен туман.

С 1 октября в Москве начнется похолодание, а ночные заморозки уже пришли в столицу. Атмосферное давление остается выше нормы на 13–15 единиц. При этом максимальная температура пока на 1–2 градуса выше климатической нормы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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