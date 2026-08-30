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Новости

30 августа, 20:45

Мэр Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 30 августа

Собянин: с 7 по 20 сентября в Москве пройдет марафон добрых дел

Собянин: в сторону Московского региона за неделю было запущено 1455 БПЛА

Собянин рассказал о развитии маршрутной сети в малых поселениях ТиНАО

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За неделю в сторону Московского региона летели 1 455 беспилотников, сообщил Сергей Собянин. Большинство угроз нейтрализовано на дальних подступах к столице. 50 БПЛА уничтожены на подлете к городу.

Теплая погода ожидается в Москве в начале осени. Утром 1 сентября температура воздуха составит до 16 градусов, днем она может подняться до 24 градусов.

В августе электробусы вышли на ночные маршруты н2 и н15. В сентябре к ним добавится н14. Ночные рейсы по столице, которые существуют в Москве уже 13 лет, все больше становятся экологичными и тихоходными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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