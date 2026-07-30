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30 июля, 21:15

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Благоустройство Екатерининского парка в Москве планируют завершить до конца года

Благоустройство Екатерининского парка в Москве планируют завершить до конца года

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Благоустройство Екатерининского парка в Москве планируют завершить до конца года. Работы охватывают более 16 гектаров территории. После реконструкции спорткомплекса "Олимпийский" ближайший к нему вход в парк станет одним из основных – там установят "воздушную" арку с видом на пруд.

В порядок приведут большой пруд, рядом с которым появятся ресторан с террасой, лодочная станция и амфитеатр. В парке обустроят всесезонную эстраду, крытую сцену, новую танцевальную веранду, а также восстановят исторический павильон Ротонда, "Живописный сад" и розарий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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