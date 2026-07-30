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30 июля, 15:30

Мэр Москвы

Собянин сообщил о планах создания на ВДНХ флагманского офиса "Мои документы"

Собянин сообщил о планах создания на ВДНХ флагманского офиса "Мои документы"

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На ВДНХ создадут новый флагманский офис "Мои документы". Об этом сообщил на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.

Мэр отметил, что офис также станет районным центром госуслуг для жителей Останкинского района. Здание ждет реконструкция. Строители обновят кровлю и фасад, заменят инженерные системы, сделают внутреннюю отделку и адаптируют здание для маломобильных посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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