30 июля, 15:30Мэр Москвы
Собянин сообщил о планах создания на ВДНХ флагманского офиса "Мои документы"
На ВДНХ создадут новый флагманский офис "Мои документы". Об этом сообщил на своей странице в мессенджере MAX Сергей Собянин.
Мэр отметил, что офис также станет районным центром госуслуг для жителей Останкинского района. Здание ждет реконструкция. Строители обновят кровлю и фасад, заменят инженерные системы, сделают внутреннюю отделку и адаптируют здание для маломобильных посетителей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.