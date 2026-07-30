День рождения панды Диндин начали отмечать в Московском зоопарке. Ей исполнилось 9 лет. Имениннице накрыли праздничный стол, в качестве подарка она получила большой торт и угощение. Наблюдать за кормлением могут все посетители.

Зоологи поделятся интересными подробностями жизни панды. Днем гостей ждут мастер-классы, квест "В гости к панде", экскурсия и аниматоры. В 17:00 пройдет показ фильма "Большое путешествие больших панд".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.