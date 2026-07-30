Фестиваль "Краски Холи" состоится в Москве 31 июля. Жителей и гостей столицы ждут 2 часа музыки и творчества под открытым небом.

Организаторы советуют надевать белые футболки, чтобы цвета смотрелись эффектнее, а для тех, кто хочет наблюдать за происходящим со стороны, предусмотрены специальные зоны без брызг.

Мероприятие пройдет в парке "850-летия Москвы" с 18:00 до 20:00, вход свободный. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.