30 июля, 07:15Транспорт
Провоз велосипедов в поездах ЦППК и МТППК будет бесплатным 1 и 2 августа
Провоз двухколесного транспорта в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) в выходные, 1 и 2 августа, будет бесплатным в связи с проведением ночного велофестиваля.
Акция действует с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа. Для прохода через турникеты пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции отправления "нулевую квитанцию".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.