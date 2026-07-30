Провоз велосипедов в поездах ЦППК и МТППК будет бесплатным 1 и 2 августа

Провоз двухколесного транспорта в поездах Центральной и Московско-Тверской пригородных пассажирских компаний (ЦППК и МТППК) в выходные, 1 и 2 августа, будет бесплатным в связи с проведением ночного велофестиваля.

Акция действует с 06:00 1 августа до 16:00 2 августа. Для прохода через турникеты пассажиру с велосипедом необходимо оформить на станции отправления "нулевую квитанцию".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.