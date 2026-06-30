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30 июня, 21:45

Политика

В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым

Полковник Алехин назвал экс-министра обороны Иванова открытым человеком

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В Москве прошла церемония прощания с бывшим министром обороны Сергеем Ивановым, которую посетил Владимир Путин. Иванов возглавлял Минобороны с 2001 по 2007 год, затем был зампредом правительства по военной промышленности и руководителем администрации президента, а также спецпредставителем президента. С этой должности он ушел в отставку в феврале 2026 года.

Международный союз конькобежцев принял решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям по фигурному катанию, но только в нейтральном статусе. Отстранение действовало с апреля 2022 года. Исключение было сделано для олимпийских квалификационных турниров и самих Игр-2026 в Италии, где в нейтральном статусе выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за антициклона: температура приблизилась к 30 градусам, а в четверг, 2 июля, превысит эту отметку. Продажи кондиционеров выросли в три раза на фоне ожидания знойного июля. Синоптики успокаивают, что до европейских 40 градусов жара не поднимется.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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