Собянин: жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

В столичном районе Северное Тушино построены и переданы под заселение 7 современных жилых комплексов. В новые комфортные квартиры переедут жители 18 старых домов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Дома оборудованы современными инженерными системами и датчиками пожарной безопасности. Каждая квартира оснащена индивидуальными приборами отопления с регуляторами.

В программу реновации в Северном Тушине включено 60 домов. В новые квартиры должны переехать почти 19 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.