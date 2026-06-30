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30 июня, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

Собянин: жители 18 домов в Северном Тушине переедут в квартиры по реновации

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В столичном районе Северное Тушино построены и переданы под заселение 7 современных жилых комплексов. В новые комфортные квартиры переедут жители 18 старых домов, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Дома оборудованы современными инженерными системами и датчиками пожарной безопасности. Каждая квартира оснащена индивидуальными приборами отопления с регуляторами.

В программу реновации в Северном Тушине включено 60 домов. В новые квартиры должны переехать почти 19 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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