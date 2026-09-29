В России девочек в возрасте 12–13 лет начнут вакцинировать от ВПЧ

В России начнут вакцинировать девочек в возрасте 12–13 лет против вируса папилломы человека. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Отечественную вакцину уже выпустили в гражданский оборот. Первая партия препарата поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

Вакцинацию против ВПЧ можно проводить женщинам до 45 лет. Оптимальным возрастом для прививки считается период с 9 до 14 лет. Защита работает эффективнее, если сделать прививку до начала половой жизни. При этом вакцинация может быть полезна и при наличии одного типа ВПЧ, поскольку она защищает от других типов вируса.

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