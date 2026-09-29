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29 сентября, 07:30

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Итальянский павильон усадьбы "Останкино" открылся после реставрации

Итальянский павильон усадьбы "Останкино" открылся после реставрации

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Итальянский павильон усадьбы "Останкино" открылся для посетителей после реставрации. Специалисты восстановили обои XVIII века, золоченую резьбу, лепнину и другие элементы исторического интерьера.

Комплексная реставрация Останкинского дворца идет с 2013 года. Сейчас специалисты восстанавливают парадную анфиладу и крепостной театр XVIII века, а также планируют воссоздать планировку приусадебного парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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