Итальянский павильон усадьбы "Останкино" открылся после реставрации

Итальянский павильон усадьбы "Останкино" открылся для посетителей после реставрации. Специалисты восстановили обои XVIII века, золоченую резьбу, лепнину и другие элементы исторического интерьера.

Комплексная реставрация Останкинского дворца идет с 2013 года. Сейчас специалисты восстанавливают парадную анфиладу и крепостной театр XVIII века, а также планируют воссоздать планировку приусадебного парка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.