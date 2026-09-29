Всемирный день сердца отмечают 29 сентября. Его ежегодно проводят, чтобы напомнить о важности профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются одной из основных причин смерти.

В Москве действует комплексная система помощи пациентам с такими заболеваниями. Она включает наблюдение за хроническими состояниями, диагностику и лечение, высокотехнологичные операции, реабилитацию и профилактику.

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