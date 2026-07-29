Собянин: в Москве при раскопках нашли фрагменты древних музыкальных инструментов

В Москве во время археологических раскопок нашли фрагменты древних музыкальных инструментов, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

В Китайгородском проезде обнаружили железный варган 18–19 веков дугообразной формы и ромбовидный в сечении. На улице Солженицына нашли костяную флейту. Подобные инструменты обычно изготавливали из глины или дерева.

В Лужнецком проезде археологи обнаружили фрагмент костяной флейты или дудочки начала 17 века. Еще одной редкой находкой стала игрушка-свистулька в форме барашка из белой глины, покрытая зеленой поливой. Ее нашли на Дружинниковской улице.

Находки уже отреставрировали и вскоре передадут в фонды Музея Москвы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.