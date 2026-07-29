Основателю Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение в содействии терроризму

Основателю Telegram Павлу Дурову предъявили обвинение по статье о содействии террористической деятельности. Об этом сообщили в ФСБ России.

По данным ведомства, администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, которые использовались украинскими спецслужбами для подготовки диверсий и терактов в России. Следственный комитет РФ расследует несколько уголовных дел о вовлечении россиян в преступную деятельность через Telegram-бот знакомств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.