Крупный лесной пожар тушат недалеко от АЭС во Франции

Крупный лесной пожар начался недалеко от французского Бордо, примерно в 60 километрах от атомной электростанции "Блайе". Власти заявили, что угрозы для объекта нет. Распространению огня в сторону АЭС препятствуют широкое устье реки, болотистая местность и заранее расчищенная защитная зона вокруг станции.

Пожарные продолжают тушить пламя, не допуская его дальнейшего распространения. Спасатели также эвакуируют животных из охваченных огнем районов.

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