Путин подписал новый пакет мер против кибермошенников

Владимир Путин подписал новый пакет мер против телефонных и кибермошенников – "Антифрод 2.0". Документ распределяет ответственность за украденные деньги: если банк или оператор связи не остановит подозрительную операцию по инструкции, клиенту вернут всю сумму.

В пакет вошли тревожная кнопка на "Госуслугах" для быстрого сообщения о мошенниках, добровольный запрет на международные звонки, ограничение на 20 банковских карт на человека, а также запрет на расторжение договора связи ранее 90 дней для борьбы с массовым оформлением сим-карт.

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