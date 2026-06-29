Эксперт заявил, что ситуация с топливом в РФ не повлияет на розничные цены на бензин

Ситуация с топливом в России никак не повлияет на розничные цены на бензин. Об этом заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

По его словам, на розничном рынке сложившаяся ситуация не будет сказываться, так как действует гибридная система ценообразования, зависящая от налогов. Также эксперт отметил, что действуют договоренности между нефтяниками и правительством о сдерживании роста розничных цен на их заправках в пределах годовой инфляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.