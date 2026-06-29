Эксперты рассказали о мерах безопасности при сдаче телефона в сервисный центр

Если человек боится за свои данные, когда относит телефон в сервисный центр, то в первую очередь он должен поставить пароль. Об этом рассказал старший мастер сервисного центра Никита Еременко.

Также можно снести свою учетную запись и отдать пустой телефон. Если неисправность позволяет, специалисты советуют вообще не сообщать пароль мастеру. Большинство первичных поломок – экран, динамики, кнопки и разъем зарядки – можно исправить и без разблокировки устройства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.