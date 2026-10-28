Путин и лидеры стран Африки осмотрели выставку достижений России в экономике и соцсфере

На саммите "Россия – Африка" Владимир Путин вместе с лидерами других государств осмотрел экспозицию, посвященную передовым российским решениям в разных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание президент уделил московскому стенду, на котором рассказывается, как устроены цифровые сервисы столицы.

В частности президент рассказал о достижениях в области медицины и применении искусственного интеллекта для диагностики.

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