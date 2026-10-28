Товарооборот между Россией и странами Африки может превысить 50 млрд долларов

Товарооборот между Россией и африканскими странами в ближайшем будущем может превысить 50 миллиардов долларов. Об этом заявил Владимир Путин, выступая на пленарном заседании экономического и гуманитарного форума "Россия – Африка".

Президент отметил, что Москва участвует в реализации более 30 перспективных энергетических проектов в 16 странах континента. По его словам, Россия готова делиться с Африкой уникальными технологиями, которые помогут бережно распоряжаться водными ресурсами.

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