Собянин: Москва продолжит активное развитие метрополитена

В ближайшие три года Москва продолжит развивать надежный, безопасный и эффективный городской транспорт с высоким уровнем сервиса. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, в городском бюджете на эту цель заложили 4 триллиона рублей. Сразу три линии метро придут в разные районы столицы – Троицкая, Рублево-Архангельская и Бирюлевская. Также строятся станции на действующих ветках – "Гольяново" и "Южный порт". Все новые станции комфортно интегрируют в уже существующую транспортную инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.