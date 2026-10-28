В РФ оценили идею ограничить время детей в интернете

Ограничение времени, которое дети проводят в интернете, поможет защитить их от опасного контента, мошенников и преступников, а также поддержать психическое здоровье. Такое мнение выразил общественный деятель Вадим Попов.

В свою очередь, многодетная мама и общественный деятель Валентина Красникова считает, что необходимо работать с контентом и усилить контроль над медиаплатформами. Она также отметила ответственность родителей за контент, который потребляют их дети.

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