Посетителей Третьяковской галереи попросили распечатать билеты из-за перебоев интернета

Третьяковская галерея попросила посетителей распечатать электронные билеты или сохранить их в телефоне из-за перебоев в работе мобильного интернета. Ранее в Минцифры сообщили, что причина временных ограничений – обеспечение безопасности на саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите "Россия – Африка". Работают сервисы из "белых списков".

Руководитель группы защиты инфраструктурных IТ-решений Сергей Полунин отметил, что "белые списки" созданы для того, чтобы в условиях ограничений люди не остались полностью без связи и жизненно важных сервисов – в списке уже несколько десятков популярных сервисов, поэтому цифровая жизнь не остановится.

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