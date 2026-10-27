Движение транспорта ограничено в центре Москвы

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 14:30

Технологии

Посетителей Третьяковской галереи попросили распечатать билеты из-за перебоев интернета

Посетителей Третьяковской галереи попросили распечатать билеты из-за перебоев интернета

"Техно": Apple заблокировала возможность повторной активации iPhone Duo

Мобильный интернет может временно не работать в Москве в пределах ТТК

В центре Москвы на три дня ограничат работу мобильного интернета из-за проведения саммитов

В Китае создали реалистичного механического тираннозавра

Apple признала дефект экранов складных iPhone Duo после жалоб на трещины

Заявление об утрате паспорта стало возможно подать через "Госуслуги"

В Москве раскрыли обман в сервисах по ремонту техники

Москвичи пожаловались на дорогой ремонт техники в сервисах

Ограничения на работу мобильного интернета могут ввести в Москве

Третьяковская галерея попросила посетителей распечатать электронные билеты или сохранить их в телефоне из-за перебоев в работе мобильного интернета. Ранее в Минцифры сообщили, что причина временных ограничений – обеспечение безопасности на саммите Форума стран – экспортеров газа и саммите "Россия – Африка". Работают сервисы из "белых списков".

Руководитель группы защиты инфраструктурных IТ-решений Сергей Полунин отметил, что "белые списки" созданы для того, чтобы в условиях ограничений люди не остались полностью без связи и жизненно важных сервисов – в списке уже несколько десятков популярных сервисов, поэтому цифровая жизнь не остановится.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
технологиигородвидеоИван ЕвдокимовПолина Гура

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика