"Техно": Tesla представила электрокар Roadster в трех версиях

Tesla представила электрокар Roadster в трех версиях. Первая – Performance. Чтобы встать в очередь, нужно внести 50 тысяч долларов.

Вторая – Thrust, там нужно уже 250 тысяч. Третья – Rocket. Она умеет отрываться от земли благодаря технологиям SpaceX. Заказать ее можно только по специальному приглашению.

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