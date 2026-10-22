22 октября, 14:00Транспорт
"Техно": Tesla представила электрокар Roadster в трех версиях
Tesla представила электрокар Roadster в трех версиях. Первая – Performance. Чтобы встать в очередь, нужно внести 50 тысяч долларов.
Вторая – Thrust, там нужно уже 250 тысяч. Третья – Rocket. Она умеет отрываться от земли благодаря технологиям SpaceX. Заказать ее можно только по специальному приглашению.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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