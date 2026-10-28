Минцифры РФ может ввести лимиты на зарубежный интернет-трафик. Такое ограничение могут включить в законопроект о масштабной реформе отрасли связи.

Предполагается, что весь зарубежный трафик будут фильтровать через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). Однако эксперты указывают на технологические сложности. Отделить зарубежный трафик от российского в реальном времени трудно из-за особенностей маршрутизации данных. Кроме того, многие сайты и приложения используют защищенные протоколы и распределенные IP-адреса.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.