Восемь крупных российских холдингов могут перенести часть рабочих мест в регионы

Офисы восьми крупных госкомпаний могут частично переехать из Москвы в регионы. Список холдингов определило Минэкономразвития РФ. В него вошли РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть".

Решение касается компаний, в московском штате которых работает не менее 2 тысяч человек. При этом организации оборонно-промышленного комплекса в программу не включили.

Ранее Владимир Путин поручил проработать перенос части рабочих мест крупных госкомпаний в регионы. В Минэкономразвития РФ ожидают, что это поможет развитию территорий. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.