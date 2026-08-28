Новости мира: король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет

Король Норвегии Харальд V умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщил Королевский дом. Накануне сообщалось о резком ухудшении состояния монарха. В связи с этим королева и кронпринц-регент отменили запланированные мероприятия.

Власти Непала приостановили спасательные работы из-за сообщений о выходе озера из берегов. Информационные агентства сообщают, что люди перемещаются на возвышенности, спасаясь от новой волны. Сохраняется риск нового наводнения. Спасателей и сотрудников, занятых разбором завалов, попросили соблюдать осторожность и покидать места работ при первых признаках схода селя. По последним данным, в результате ЧП в Непале погибли 469 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести.

Вторая волна лесных пожаров охватила Алжир. Огонь подошел к жилым кварталам, жителей эвакуировали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.