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28 августа, 10:15

Мэр Москвы

Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

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Москва с опережением графика выполняет федеральные целевые показатели по сортировке и переработке отходов. Об экологической ситуации в столице рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, за последние 10 лет выбросы в атмосферу в Москве снизились более чем в 8 раз, а выбросы от автотранспорта – почти на 70%. Содержание нефтепродуктов в Москве-реке за этот же период сократилось почти вдвое.

Около половины территории столицы занимают зеленые насаждения. Положительной динамики, по словам Собянина, удалось добиться благодаря модернизации промышленности, внедрению энергоэффективных технологий и развитию электротранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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