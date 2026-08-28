Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

Москва с опережением графика выполняет федеральные целевые показатели по сортировке и переработке отходов. Об экологической ситуации в столице рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра, за последние 10 лет выбросы в атмосферу в Москве снизились более чем в 8 раз, а выбросы от автотранспорта – почти на 70%. Содержание нефтепродуктов в Москве-реке за этот же период сократилось почти вдвое.

Около половины территории столицы занимают зеленые насаждения. Положительной динамики, по словам Собянина, удалось добиться благодаря модернизации промышленности, внедрению энергоэффективных технологий и развитию электротранспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.