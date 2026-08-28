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28 августа, 07:45

Политика

Новости мира: Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

Новости мира: Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка

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Американский лидер Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в озеро Америка. Решение было принято на фоне продолжающихся торговых разногласий между США и Канадой. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что водоем сохранит свое историческое название. Оно используется уже более четырех веков. На картографических сервисах озеро по-прежнему обозначается как Онтарио.

Восемь россиян по-прежнему не выходят на связь в Непале после наводнения. Всего в списках пропавших числятся более 900 человек. Число погибших приближается к 500, сообщают местные власти.

В испанской Сеуте прошла акция протеста против миграционной политики. В ней приняли участие более двух тысяч человек. Демонстранты заявили о недовольстве действиями правительства и потребовали принять меры в связи с ситуацией с мигрантами из Марокко.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

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