Собянин: церковь Вознесения Господня в "Коломенском" открыта после реставрации

В "Коломенском" после реставрации открыли церковь Вознесения Господня. Об этом сообщил Сергей Собянин на свое странице в мессенджере MAX.

По словам мэра, это один из первых каменных шатровых храмов на Руси. Церковь построена в 1532 году и включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Реставрация шла 2,5 года.

Специалисты укрепили кирпичную кладку, восстановили белокаменные элементы, позолотили крест и декоративное яблоко на вершине шатра.

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