Новости мира: более 120 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

Более 120 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание на контактном рельсе, после которого началось возгорание. Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом и стресса.

Сильные лесные пожары во Франции привели к образованию редкого и опасного явления – "огненных" облаков. Внутри них возникают молнии, которые могут создавать новые очаги возгорания.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с пожарами самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Площадь выгоревших лесов во Франции достигла рекордных 116 тысяч гектаров. Эвакуированы более 200 тысяч человек. Лесные пожары продолжаются и в Испании.

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