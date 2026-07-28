Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 июля, 07:30

Происшествия

Новости мира: более 120 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

Новости мира: более 120 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

Два человека погибли в ДТП с пожаром на Калужском шоссе

Во Франции из-за пожаров появились огненные облака с молниями

Два человека погибли в ДТП на Калужском шоссе

Спасатели эвакуировали тела пятерых альпинистов с Эльбруса

"Московский патруль": в Подмосковье мотоциклист на Harley-Davidson погиб в ДТП с такси

"Московский патруль": 3 сотрудницы банка похитили 28 млн со счетов клиентов

"Московский патруль": мошенник похитил 6 млн рублей у матери больного ребенка

Новости мира: лесные пожары во Франции подошли к военным объектам

На Эльбрусе нашли тела погибших иностранных альпинистов

Более 120 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны. По предварительным данным, причиной стало короткое замыкание на контактном рельсе, после которого началось возгорание. Большинство пострадавших обратились за медицинской помощью из-за отравления дымом и стресса.

Сильные лесные пожары во Франции привели к образованию редкого и опасного явления – "огненных" облаков. Внутри них возникают молнии, которые могут создавать новые очаги возгорания.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ситуацию с пожарами самой тяжелой со времен Второй мировой войны. Площадь выгоревших лесов во Франции достигла рекордных 116 тысяч гектаров. Эвакуированы более 200 тысяч человек. Лесные пожары продолжаются и в Испании.

Об этих и других темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарпогодаза рубежомвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

Как в России будут бороться со сталкингом

Доработанный законопроект против сталкинга в РФ направлен на отзыв в правительство

Читать
закрыть

Почему в РФ возник запрос на "женское такси"

Девушки признались, что ощущают себя в безопасности с водителем своего пола

Психолог назвал запрос на "женское такси" полноценным сексизмом

Читать
закрыть

В Сети раскритиковали россиянку, которая развеяла прах матери над рекой

В целом нарушения каких-либо норм в подобных действиях нет, однако есть нюансы

Читать
закрыть

Москвичка едва не потеряла зуб из-за опасного эксперимента

Установка пломб без специального оборудования и знаний может нанести серьезный вред здоровью

Читать
закрыть

В Сети поспорили из-за отказа курьера поднимать тяжелый заказ

В интернете завирусилась история курьера, который не захотел доставлять 30 л воды на 23‑й этаж

Сотрудник сервиса доставки должен связаться с куратором для решения проблемы с заказом

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика