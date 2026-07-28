Новоселам в Черемушках вручили ключи от квартир по реновации

Участники программы реновации в Черемушках получили ключи от новых квартир. Рядом с домом расположены объекты социальной инфраструктуры. На прилегающей территории обустроили зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

Жилой комплекс на Профсоюзной улице занимает 46,5 тысячи квадратных метров. Квартиры и места общего пользования отделаны в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

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