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Новости

28 июля, 07:30

Город

Новоселам в Черемушках вручили ключи от квартир по реновации

Новоселам в Черемушках вручили ключи от квартир по реновации

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Участники программы реновации в Черемушках получили ключи от новых квартир. Рядом с домом расположены объекты социальной инфраструктуры. На прилегающей территории обустроили зону отдыха, детскую и спортивную площадки.

Жилой комплекс на Профсоюзной улице занимает 46,5 тысячи квадратных метров. Квартиры и места общего пользования отделаны в соответствии с требованиями московского стандарта реновации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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