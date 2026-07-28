Метеоролог предупредил о погодных рисках при восхождении на Эльбрус

Покорять Эльбрус следует только после тщательной подготовки, напоминают эксперты. Они призывают трезво оценивать свои силы, а также не допускать к восхождению детей. Еще один серьезный фактор риска – переменчивая погода.

По словам ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, опасные погодные условия на Эльбрусе возможны в любое время года. Зимой бывают сильные метели, весной возрастает риск лавин, а летом и осенью возможны дожди, грозы, сильный ветер и резкое похолодание.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.