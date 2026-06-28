В столице стартовал этап эстафеты "Марш к Победе! От Москвы до Новороссийска"

В столице стартовал Московский этап Всероссийской эстафеты "Марш к Победе! От Москвы до Новороссийска", приуроченный к Году единства народов России и 330-летию военно-морского флота. Фестиваль собрал более тысячи участников, которые прошли 25 километров по маршруту через исторические места округа, связанные с Великой Отечественной войной.

Символом эстафеты стала рында – корабельный колокол, который в финале передали сторонникам здорового образа жизни из Подмосковья. Участники делали остановки у памятников и мемориалов, в том числе у памятного знака военным морякам на прудах в Ясенево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

