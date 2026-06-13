Биолог рассказал, когда наступает пик цветения борщевика

Июнь считается пиком цветения борщевика. Об этом рассказал биолог Дмитрий Сафонов, отметив, что растение размножается семенами.

По его словам, одного цветущего экземпляра достаточно, чтобы уже через несколько лет на участке появились плотные заросли. Быстрее всего борщевик распространяется вдоль дорог, на заброшенных полях и других открытых территориях с нарушенным почвенным покровом.

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