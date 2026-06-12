12 июня, 09:30Общество
Врачи рассказали о внимательном отношении к питанию в жаркую погоду
В жаркую погоду стоит внимательнее относиться к своему питанию, предупреждают врачи. Сладкие газировки лишь усилят жажду, а кофе и алкоголь могут привести к обезвоживанию.
Медики также рекомендуют не употреблять слишком сладкую, жирную и жареную пищу, так как она увеличивает нагрузку на организм и способствует перегреву. Эти рекомендации стоит учитывать, отправляясь на шашлыки и дачные пикники.
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