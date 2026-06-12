Сергей Собянин отметил значение Дня России для страны

12 июня в России отмечают государственный праздник. День России появился в календаре в 1990 году после того, как Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. С Днем России москвичей поздравил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что этот праздник объединяет всех граждан страны. По его словам, Москва с давних времен играет ключевую роль в формировании и укреплении российской государственности. Сегодня столица остается центром политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.