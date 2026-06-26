В Москве около 200 человек почти память бойцов советского спецназа

В Москве почтили память бойцов советского спецназа. Около 200 человек собрались возле "ВТБ Арены", чтобы возложить цветы к мемориальной доске воинов первой Отдельной мотострелковой бригады особого назначения.

Она была сформирована в начале Великой Отечественной войны. В нее вошли работники милиции и пожарные, курсанты, спортсмены и добровольцы. В памятной акции принял участие ветеран СВО, капитан Вооруженных сил России Эльдар Шарипов. Он рассказал, что бригада создавалась как соединение для заданий особой важности.

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