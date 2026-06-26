Красную дорожку постелили для выпускников на ВДНХ

Красную дорожку постелили для московских выпускников на ВДНХ. Там пройдет общегородской выпускной с участием 50 тысяч человек и 60 артистов. Для выпускников также подготовили танцполы и сцены.

Ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова сообщила, что ограничения движения будут действовать до 07:00 27 июня. С 00:00 26 июня и до окончания мероприятия на участках ограничений запрещена парковка.

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