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Новости

28 июня, 19:30

Происшествия

Рекордная жара в Европе унесла жизни более 1,3 тысячи человек

Рекордная жара в Европе унесла жизни более 1,3 тысячи человек

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В Европе продолжается аномальная жара, которая бьет многолетние рекорды. На границе Германии и Польши температура достигла 41,7 градуса – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в регионе.

Во Франции, Венгрии, Австрии и Чехии воздух прогрелся примерно до 40 градусов. В Великобритании из-за 38-градусного зноя за неделю в водоемах утонули семь человек. Всего за последние дни из-за жары в Европе скончались более 1,3 тысячи человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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