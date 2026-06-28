Рекордная жара в Европе унесла жизни более 1,3 тысячи человек

В Европе продолжается аномальная жара, которая бьет многолетние рекорды. На границе Германии и Польши температура достигла 41,7 градуса – это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в регионе.

Во Франции, Венгрии, Австрии и Чехии воздух прогрелся примерно до 40 градусов. В Великобритании из-за 38-градусного зноя за неделю в водоемах утонули семь человек. Всего за последние дни из-за жары в Европе скончались более 1,3 тысячи человек.

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