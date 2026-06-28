В Москве отметили девятилетие "Студенческих парламентских клубов". За годы работы проект превратился из экспериментальной площадки в ключевой кадровый резерв столицы. Мероприятие объединило активистов столичных вузов, выпускников проекта, представителей органов власти и общественных организаций.

Организаторы пояснили, что проект дает студентам навыки публичных выступлений и законотворчества, а также реальный шанс строить будущее мегаполиса. Советник ректора НИУ ВШЭ Олег Леонов отметил, что у молодежи есть запрос на участие в общественной жизни Москвы, и проект дает платформу для самореализации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.