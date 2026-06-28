Лисички и подосиновики появятся в лесах Подмосковья

Стартует новая волна грибного сезона в Подмосковье. Подмосковные леса скоро заполнят лисички и подосиновики. Зима была снежной, а лето теплое и дождливое, что является лучшей погодой для грибов.

Миколог Михаил Вишневский рассказал, что для получения пользы от грибов необходимо разрушить хитиновую оболочку, которая не переваривается в желудке человека. Это происходит при замораживании или засушивании с последующим перемалыванием в порошок.

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