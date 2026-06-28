Уголовное наказание может грозить за случайное повреждение редкого гриба в Подмосковье

После затяжных дождей в Подмосковье пошла вторая волна грибов. При поиске грибов важно помнить не только о правилах безопасности, но и о строгих законах. За случайно сбитый палкой гриб можно получить уголовное наказание, если гриб окажется редким.

При продаже добычи компанией риск возрастает: штраф может составить до 1 миллиона рублей или лишение свободы до 9 лет. Грибы в московских парках лучше не собирать. Они впитывают свинец и токсины из выхлопных газов, поэтому употребление таких грибов может привести к тяжелому отравлению.

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