Москвичка заявила, что едва не потеряла сознание после тестирования духов, которые предложил курьер известной парфюмерной сети. По словам девушки, после контакта с ароматами у нее помутнело сознание, онемел язык и появилась слабость в ногах.

После случившегося она обратилась в полицию. Другие жильцы дома также сообщили о неоднократных визитах мужчины, который представлялся Константином и предлагал парфюмерию.

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