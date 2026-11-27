Автомобилистам в Москве напомнили о правилах запуска двигателя в мороз и подготовке машины к длительной зимней стоянке. Эксперты предупреждают, что неправильное прикуривание может привести к повреждению электроники автомобиля.

В частности, при резком скачке напряжения может выйти из строя электронный блок управления. Поэтому такой способ запуска двигателя рекомендуют использовать только в крайнем случае. Более безопасная альтернатива – портативное пуско-зарядное устройство.

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