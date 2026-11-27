Сергей Собянин представил цифрового двойника Москвы Владимиру Путину и президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву на 11-й конференции "Путешествие в мир ИИ". Система искусственного интеллекта работает с 2019 года и представляет собой виртуальную копию столицы в границах ЦКАД со зданиями, дорогами и коммуникациями.

Для ее обновления специалисты ежегодно делают более 12 миллионов фотографий. Искусственный интеллект помогает обрабатывать снимки и создавать трехмерные модели территорий. Сейчас в системе используют 960 ИИ-агентов и более 9 тысяч аналитических слоев данных.

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