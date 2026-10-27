Эксперты заявили о низкой вероятности распространения лихорадки Зика в России

Вероятность того, что лихорадка Зика распространится в России, низкая, так как в стране не обитают ее переносчики, считают эксперты. Чаще всего этот опасный вирус передается через укусы инфицированных комаров. Накануне в столичную больницу госпитализировали девушку, которая заразилась лихорадкой на Бали.

Какие симптомы болезни? Как можно себя обезопасить в путешествии? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.